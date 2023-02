È il 5 febbraio! Un anno esatto fa la doppietta di Giroud nel derby girò il campionato

MilanNews.it

Un anno esatto fa si girava Giroud, per ben due volte. Era il 5 febbraio 2022 e il Milan, sotto di un gol in casa dell'Inter, riuscì a ribaltare il risultato con una doppietta storica in tre minuti dell'attaccante francese. Con quella vittoria il Milan riaprì la corsa Scudetto, poi conquistato nella meravigliosa giornata del 22 maggio.