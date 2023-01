È il giorno della Supercoppa Italiana! A Riyad c'è Milan-Inter: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno del primo trofeo stagionale. Il Milan, Campione d'Italia, sfiderà l'Inter, vincitore della Coppa Italia, nella Supercoppa Italiana: il calcio d'inizio al Kind Fahd Stadium di Riyad è in programma per le ore 20:00; sfida in gara secca con supplementari e rigori in caso di parità nei 90 e nei 120 minuti.

Arbitrerà il match il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli, assistito dalla coppia Alassio-Baccini e dal quarto uomo Chiffi; al VAR Di Paolo, AVAR Abisso. Riserva Lo Cicero.

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, in streaming sul sito si Sportmediaset e su Mediaset Infinity e in live testuale su MilanNews.it.