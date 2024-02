Ecco da quanti anni il distacco in classifica tra Milan e Inter non era così ampio

Il fatto che dopodomani inizi il mese di marzo e il Milan non è in lotta per lo scudetto, sicuramente è un qualcosa che deve fare riflettere e che allo stesso tempo regala un'immagine chiara di quella che è stata una stagione non certo positiva dei rossoneri. Sicuramente i cugini dell'Inter stanno disputando un campionato ai limiti della perfezione e in ogni caso sarebbe stato difficile tenere il passo, ma certamente tra i potenziali 16 punti che potrebbero esserci questa sera e un divario più contenuto ne passa.

Il dato che fa riflettere maggiormente lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport e riguarda proprio la distanza in classifica tra Milan e Inter. Oggi sono 13 punti ma se l'Inter dovesse battere l'Atalanta stasera nel recupero potrebbero diventare 16 punti, oppure 14 nel caso di un pareggio. In qualsiasi circostanza, non si vedeva un vantaggio così ampio dell'Inter sul Milan dalla stagione 2007/2008 quando si arrivò a toccare addirittura i 18 punti.