Ecco la Serie A 2022/2023! Il calendario completo con tutte le giornate del prossimo campionato

Pronti via, si parte. Appena prima di Ferragosto, inizierà la Serie A 2022/2023, che ieri ha visto la presentazione del proprio calendario. Di seguito tutte le giornate, in attesa di conoscere anticipi e posticipi, che per quest'anno saranno resi noti in sette occasioni diverse - l'anno scorso dieci - dalla Lega Serie A.

1^ giornata - 14 agosto

FIORENTINA-CREMONESE

VERONA-NAPOLI

JUVENTUS-SASSUOLO

LAZIO-BOLOGNA

LECCE-INTER

MILAN-UDINESE

MONZA-TORINO

SALERNITANA-ROMA

SAMPDORIA-ATALANTA

SPEZIA-EMPOLI

2^ giornata - 21 agosto

ATALANTA-MILAN

BOLOGNA-VERONA

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-SPEZIA

NAPOLI-MONZA

ROMA-CREMONESE

SAMPDORIA-JUVENTUS

SASSUOLO-LECCE

TORINO-LAZIO

UDINESE-SALERNITANA

3^ giornata - 28 agosto

CREMONESE-TORINO

FIORENTINA-NAPOLI

VERONA-ATALANTA

JUVENTUS-ROMA

LAZIO-INTER

LECCE-EMPOLI

MILAN-BOLOGNA

MONZA-UDINESE

SALERNITANA-SAMPDORIA

SPEZIA-SASSUOLO

4^ giornata -31 agosto

ATALANTA-TORINO

BOLOGNA-SALERNITANA

EMPOLI-VERONA

INTER-CREMONESE

JUVENTUS-SPEZIA

NAPOLI-LECCE

ROMA-MONZA

SAMPDORIA-LAZIO

SASSUOLO-MILAN

UDINESE-FIORENTINA

5^ giornata - 4 settembre

CREMONESE-SASSUOLO

FIORENTINA-JUVENTUS

VERONA-SAMPDORIA

LAZIO-NAPOLI

MILAN-INTER

MONZA-ATALANTA

SALERNITANA-EMPOLI

SPEZIA-BOLOGNA

TORINO-LECCE

UDINESE-ROMA

6^ giornata - 11 settembre

ATALANTA-CREMONESE

BOLOGNA-FIORENTINA

EMPOLI-ROMA

INTER-TORINO

JUVENTUS-SALERNITANA

LAZIO-VERONA

LECCE-MONZA

NAPOLI-SPEZIA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-UDINESE

7^ giornata - 18 settembre

BOLOGNA-EMPOLI

CREMONESE-LAZIO

FIORENTINA-VERONA

MILAN-NAPOLI

MONZA-JUVENTUS

ROMA-ATALANTA

SALERNITANA-LECCE

SPEZIA-SAMPDORIA

TORINO-SASSUOLO

UDINESE-INTER

8^ giornata - 2 ottobre

ATALANTA-FIORENTINA

EMPOLI-MILAN

VERONA-UDINESE

INTER-ROMA

JUVENTUS-BOLOGNA

LAZIO-SPEZIA

LECCE-CREMONESE

NAPOLI-TORINO

SAMPDORIA-MONZA

SASSUOLO-SALERNITANA

9^ giornata - 9 ottobre

BOLOGNA-SAMPDORIA

CREMONESE-NAPOLI

FIORENTINA-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

MONZA-SPEZIA

ROMA-LECCE

SALERNITANA-VERONA

SASSUOLO-INTER

TORINO-EMPOLI

UDINESE-ATALANTA

10^ giornata - 16 ottobre

ATALANTA-SASSUOLO

EMPOLI-MONZA

VERONA-MILAN

INTER-SALERNITANA

LAZIO-UDINESE

LECCE-FIORENTINA

NAPOLI-BOLOGNA

SAMPDORIA-ROMA

SPEZIA-CREMONESE

TORINO-JUVENTUS

11^ giornata - 23 ottobre

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-LECCE

CREMONESE-SAMPDORIA

FIORENTINA-INTER

JUVENTUS-EMPOLI

MILAN-MONZA

ROMA-NAPOLI

SALERNITANA-SPEZIA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-TORINO

12^ giornata - 30 ottobre

CREMONESE-UDINESE

EMPOLI-ATALANTA

VERONA-ROMA

INTER-SAMPDORIA

LAZIO-SALERNITANA

LECCE-JUVENTUS

MONZA-BOLOGNA

NAPOLI-SASSUOLO

SPEZIA-FIORENTINA

TORINO-MILAN

13^ giornata - 6 novembre

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-TORINO

EMPOLI-SASSUOLO

JUVENTUS-INTER

MILAN-SPEZIA

MONZA-VERONA

ROMA-LAZIO

SALERNITANA-CREMONESE

SAMPDORIA-FIORENTINA

UDINESE-LECCE

14^ giornata - 9 novembre

CREMONESE-MILAN

FIORENTINA-SALERNITANA

VERONA-JUVENTUS

INTER-BOLOGNA

LAZIO-MONZA

LECCE-ATALANTA

NAPOLI-EMPOLI

SASSUOLO-ROMA

SPEZIA-UDINESE

TORINO-SAMPDORIA

15^ giornata - 13 novembre

ATALANTA-INTER

BOLOGNA-SASSUOLO

EMPOLI-CREMONESE

VERONA-SPEZIA

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-FIORENTINA

MONZA-SALERNITANA

NAPOLI-UDINESE

ROMA-TORINO

SAMPDORIA-LECCE

+++SOSTA PER IL MONDIALE+++

16^ giornata - 4 gennaio

CREMONESE-JUVENTUS

FIORENTINA-MONZA

INTER-NAPOLI

LECCE-LAZIO

ROMA-BOLOGNA

SALERNITANA-MILAN

SASSUOLO-SAMPDORIA

SPEZIA-ATALANTA

TORINO-VERONA

UDINESE-EMPOLI

17^ giornata - 8 gennaio

BOLOGNA-ATALANTA

FIORENTINA-SASSUOLO

VERONA-CREMONESE

JUVENTUS-UDINESE

LAZIO-EMPOLI

MILAN-ROMA

MONZA-INTER

SALERNITANA-TORINO

SAMPDORIA-NAPOLI

SPEZIA-LECCE

18^ giornata - 15 gennaio

ATALANTA-SALERNITANA

CREMONESE-MONZA

EMPOLI-SAMPDORIA

INTER-VERONA

LECCE-MILAN

NAPOLI-JUVENTUS

ROMA-FIORENTINA

SASSUOLO-LAZIO

TORINO-SPEZIA

UDINESE-BOLOGNA

19^ giornata - 22 gennaio

BOLOGNA-CREMONESE

FIORENTINA-TORINO

VERONA-LECCE

INTER-EMPOLI

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-MILAN

MONZA-SASSUOLO

SALERNITANA-NAPOLI

SAMPDORIA-UDINESE

SPEZIA-ROMA

20^ giornata - 29 gennaio

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SPEZIA

CREMONESE-INTER

EMPOLI-TORINO

JUVENTUS-MONZA

LAZIO-FIORENTINA

LECCE-SALERNITANA

MILAN-SASSUOLO

NAPOLI-ROMA

UDINESE-VERONA

21^ giornata - 5 febbraio

CREMONESE-LECCE

FIORENTINA-BOLOGNA

VERONA-LAZIO

INTER-MILAN

MONZA-SAMPDORIA

ROMA-EMPOLI

SALERNITANA-JUVENTUS

SASSUOLO-ATALANTA

SPEZIA-NAPOLI

TORINO-UDINESE

22^ giornata - 12 febbraio

BOLOGNA-MONZA

EMPOLI-SPEZIA

VERONA-SALERNITANA

JUVENTUS-FIORENTINA

LAZIO-ATALANTA

LECCE-ROMA

MILAN-TORINO

NAPOLI-CREMONESE

SAMPDORIA-INTER

UDINESE-SASSUOLO

23^ giornata - 19 febbraio

ATALANTA-LECCE

FIORENTINA-EMPOLI

INTER-UDINESE

MONZA-MILAN

ROMA-VERONA

SALERNITANA-LAZIO

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-NAPOLI

SPEZIA-JUVENTUS

TORINO-CREMONESE

24^ giornata - 26 febbraio

BOLOGNA-INTER

CREMONESE-ROMA

EMPOLI-NAPOLI

VERONA-FIORENTINA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-SAMPDORIA

LECCE-SASSUOLO

MILAN-ATALANTA

SALERNITANA-MONZA

UDINESE-SPEZIA

25^ giornata - 5 marzo

ATALANTA-UDINESE

FIORENTINA-MILAN

INTER-LECCE

MONZA-EMPOLI

NAPOLI-LAZIO

ROMA-JUVENTUS

SAMPDORIA-SALERNITANA

SASSUOLO-CREMONESE

SPEZIA-VERONA

TORINO-BOLOGNA

26^ giornata - 12 marzo

BOLOGNA-LAZIO

CREMONESE-FIORENTINA

EMPOLI-UDINESE

VERONA-MONZA

JUVENTUS-SAMPDORIA

LECCE-TORINO

MILAN-SALERNITANA

NAPOLI-ATALANTA

ROMA-SASSUOLO

SPEZIA-INTER

27^ giornata - 19 marzo

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-LECCE

INTER-JUVENTUS

LAZIO-ROMA

MONZA-CREMONESE

SALERNITANA-BOLOGNA

SAMPDORIA-VERONA

SASSUOLO-SPEZIA

TORINO-NAPOLI

UDINESE-MILAN

28^ giornata - 2 aprile

BOLOGNA-UDINESE

CREMONESE-ATALANTA

EMPOLI-LECCE

INTER-FIORENTINA

JUVENTUS-VERONA

MONZA-LAZIO

NAPOLI-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SASSUOLO-TORINO

SPEZIA-SALERNITANA

29^ giornata - 8 aprile

ATALANTA-BOLOGNA

FIORENTINA-SPEZIA

VERONA-SASSUOLO

LAZIO-JUVENTUS

LECCE-NAPOLI

MILAN-EMPOLI

SALERNITANA-INTER

SAMPDORIA-CREMONESE

TORINO-ROMA

UDINESE-MONZA

30^ giornata - 16 aprile

BOLOGNA-MILAN

CREMONESE-EMPOLI

FIORENTINA-ATALANTA

INTER-MONZA

LECCE-SAMPDORIA

NAPOLI-VERONA

ROMA-UDINESE

SASSUOLO-JUVENTUS

SPEZIA-LAZIO

TORINO-SALERNITANA

31^ giornata -23 aprile

ATALANTA-ROMA

EMPOLI-INTER

VERONA-BOLOGNA

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-TORINO

MILAN-LECCE

MONZA-FIORENTINA

SALERNITANA-SASSUOLO

SAMPDORIA-SPEZIA

UDINESE-CREMONESE

32^ giornata -30 aprile

BOLOGNA-JUVENTUS

CREMONESE-VERONA

FIORENTINA-SAMPDORIA

INTER-LAZIO

LECCE-UDINESE

NAPOLI-SALERNITANA

ROMA-MILAN

SASSUOLO-EMPOLI

SPEZIA-MONZA

TORINO-ATALANTA

33^ giornata - 3 maggio

ATALANTA-SPEZIA

EMPOLI-BOLOGNA

VERONA-INTER

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-SASSUOLO

MILAN-CREMONESE

MONZA-ROMA

SALERNITANA-FIORENTINA

SAMPDORIA-TORINO

UDINESE-NAPOLI

34^ giornata - 7 maggio

ATALANTA-JUVENTUS

CREMONESE-SPEZIA

EMPOLI-SALERNITANA

LECCE-VERONA

MILAN-LAZIO

NAPOLI-FIORENTINA

ROMA-INTER

SASSUOLO-BOLOGNA

TORINO-MONZA

UDINESE-SAMPDORIA

35^ giornata - 14 maggio

BOLOGNA-ROMA

FIORENTINA-UDINESE

VERONA-TORINO

INTER-SASSUOLO

JUVENTUS-CREMONESE

LAZIO-LECCE

MONZA-NAPOLI

SALERNITANA-ATALANTA

SAMPDORIA-EMPOLI

SPEZIA-MILAN

36^ giornata - 21 maggio

ATALANTA-VERONA

CREMONESE-BOLOGNA

EMPOLI-JUVENTUS

LECCE-SPEZIA

MILAN-SAMPDORIA

NAPOLI-INTER

ROMA-SALERNITANA

SASSUOLO-MONZA

TORINO-FIORENTINA

UDINESE-LAZIO

37^ giornata - 28 maggio

BOLOGNA-NAPOLI

FIORENTINA-ROMA

VERONA-EMPOLI

INTER-ATALANTA

JUVENTUS-MILAN

LAZIO-CREMONESE

MONZA-LECCE

SALERNITANA-UDINESE

SAMPDORIA-SASSUOLO

SPEZIA-TORINO

38^ GIORNATA - 4 giugno

ATALANTA-MONZA

CREMONESE-SALERNITANA

EMPOLI-LAZIO

LECCE-BOLOGNA

MILAN-VERONA

NAPOLI-SAMPDORIA

ROMA-SPEZIA

SASSUOLO-FIORENTINA

TORINO-INTER

UDINESE-JUVENTUS