Effetto Serra - ma non solo - sulle ambizioni Scudetto del Milan. È un #BlueMonday

Il #BlueMonday, 'festeggiato' ieri, è una giornata che, per molti nel mondo, è diventata la più triste dell'anno. E il mondo Milan, ieri, lo ha provato sulla sua pelle. Per qualche ora l'Effetto Serra si è abbattuto beffardo sul prato - già abbastanza devastato - di San Siro e ha annuvolato le ambizioni Scudetto di un Milan che, al di là del nettissimo, gravissimo e assurdo errore arbitrale al 93esimo, ha comunque la sua buona parte di colpe per non essersi protetto abbastanza.

Serata troppo negativa

La serata del sorpasso provvisorio all'Inter capolista si è conclusa, dunque, con l'attributo di "troppo negativa" di Pioli in conferenza post partita. E non potrebbe essere altrimenti, data l'occasione gettata al vento dai rossoneri, i quali, come confermato dallo stesso tecnico, pagano per colpe proprie - tantissimi goal sprecati e partita non chiusa, disattenzioni sui goal subiti e 20 minuti della ripresa regalati allo Spezia - e per assunta responsabilità di un arbitraggio che è stato incoerente e oggettivamente indecente per tutta la gara e che, di fatto, indirizza la corsa Scudetto.

Corsa Scudetto indirizzata

Inutile discutere su ciò che è accaduto. Tutto è fin troppo evidente e non merita ulteriori commenti. Ciò che sarà fondamentale ora in casa rossonera è rimettere la testa sul campo e ripartire; all'orizzonte ci sono, infatti, i big match contro Juventus (23 gennaio) e Inter (6 febbraio). Dall'infermeria e dal mercato le buone notizie latitano e latiteranno, ma questa squadra ha certamente la capacità di reagire e di scrollarsi di dosso il fastidiosissimo Effetto Serra subito ieri sera; vanno eliminate tutte le scorie e abbassata la temperatura della rabbia che, anzi: andrà sfruttata in determinazione e compattezza (Pioli docet) per rimettersi in corsa Scudetto.