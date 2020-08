Elezioni Figc, Gravina: “Ho mantenuto fede al rispetto della data statutaria”

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "In linea con i principi e le regole stabilite ho mantenuto fede al rispetto della data statutaria del 15 marzo, per il momento è quella la data presunta". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla data delle elezioni in Federcalcio. "Nessuna delle componenti - ha quindi sottolineato il capo del calcio italiano - può votare prima del primo gennaio 2021 e comunque non prima della convocazione dell'assemblea federale. Questa è una prerogativa del presidente e alla quale io non ho nessuna intenzione di rinunciare. Deciderò io la data e la convocazione ufficiale". (ANSA).