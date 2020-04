Emergenza Coronavirus, arriva l'ufficialità: il virus è trasportato dal particolato atmosferico

Come comunicato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), è arrivato l'annuncio, riportato da Agi.it, secondo cui il Coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico: "I campioni sono stati analizzati dall’Università di Trieste in collaborazione con i laboratori dell’azienda ospedaliera Giuliano Isontina, che hanno verificato la presenza del virus in almeno 8 delle 22 giornate prese in esame. I risultati positivi sono stati confermati su 12 diversi campioni per tutti e tre i marcatori molecolari, vale a dire il gene E, il gene N ed il gene RdRP, quest'ultimo altamente specifico per la presenza dell'RNA virale SARS-CoV-2. Possiamo confermare di aver ragionevolmente dimostrato la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico rilevando la presenza di geni altamente specifici, utilizzati come marcatori molecolari del virus, in due analisi genetiche parallele”.