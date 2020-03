Emergenza Coronavirus, Djokovic e moglie donano un milioni di euro per l'acquisto di respiratori

Il tennista Novak Djokovic, assieme alla moglie Jelena, ha voluto contribuire ad aiutare il sistema sanitario della Serbia nella lotta contro la pandemia Coronavirus. Djokovic ha infatti donato un milione di euro per l'acquisto di respiratori e altro materiale medico-sanitario che sarà acquistato in Cina e Germania. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo in un video in cui ringrazia il personale sanitario per la battaglia che sta combattendo per la salute di tutto il Paese.