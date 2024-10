Emergenza in attacco: Abraham salta il Napoli, Jovic in dubbio

Il Milan, dopo aver saltato la nona giornata, si prepara già per il decimo turno che si giocherà martedì sera a San Siro contro il Napoli capolista che si presenterà nel capoluogo lombardo con un vantaggio di otto punti sulla squadra di Fonseca. Il mister rossonero dovrà fronteggiare alcune emergenze, una delle quali in attacco. Come riporta il sito di gianlucadimarzio.com dopo l'allenamento di questa mattina a Milanello, emerge che Tammy Abraham è ancora alle prese con il problema alla spalla e non sarà a disposizione contro il Napoli. Ci proverà invece Luka Jovic che verrà valutato nella rifinitura di domani.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it