Emerson Royal vicino al rientro dopo l'infortunio: lo ha rivelato il padre

Sono passati quasi due mesi dall'infortunio rimediato contro il Girona. Emerson Royal da allora è ai box e nel frattempo il Milan ha trovato in Kyle Walker il nuovo terzino destro titolare. Ma qual è ora la situazione relativa al brasiliano? A gennaio sembrava cosa fatta il suo trasferimento in Turchia. A fare chiarezza ci ha pensato il padre del giocatore, Emerson Zulu. In esclusiva per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni (QUI l'intervista integrale):

Come sta Emerson Royal?

"Sta bene. Certo, è dispiaciuto per l'infortunio, ma ora con il ritorno vicino è entusiasta. Lo stop è arrivato in un momento non certo ideale, ma gli infortuni fanno parte del gioco e ora l'obiettivo è tornare più forte".