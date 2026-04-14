Era da quattro anni esatti che il Milan non chiudeva due gare consecutive senza segnare

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Era dal 10 aprile 2022 che non accadeva: Milan-Bologna 0-0 (lunedì 4 aprile 2022) e Torino-Milan 0-0 (domenica 10 aprile 2022). Dopo 1462 giorni, il dato torna attuale, ma con un significato diverso. Non più una pausa sterile ma contenuta, bensì un’assenza offensiva che si accompagna a una sconfitta netta, alterandone il peso specifico. Sulla panchina milanista, all’epoca, sedeva mister Stefano Pioli e un mese e dodici giorni dopo il Diavolo sarebbe diventato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia.