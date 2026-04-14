Era da quattro anni esatti che il Milan non chiudeva due gare consecutive senza segnare
MilanNews.it
Era dal 10 aprile 2022 che non accadeva: Milan-Bologna 0-0 (lunedì 4 aprile 2022) e Torino-Milan 0-0 (domenica 10 aprile 2022). Dopo 1462 giorni, il dato torna attuale, ma con un significato diverso. Non più una pausa sterile ma contenuta, bensì un’assenza offensiva che si accompagna a una sconfitta netta, alterandone il peso specifico. Sulla panchina milanista, all’epoca, sedeva mister Stefano Pioli e un mese e dodici giorni dopo il Diavolo sarebbe diventato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia.
Pubblicità
News
Cassano: "Mi arrivano voci che il Milan non è contento di Allegri, vogliono un calcio futuristico ripartendo da Gasperini"
Cosa vogliamo fare con il Milan? Il problema è al vertice. Attenzione ai cambi a fine stagionedi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Milan, ieri pranzo facoltativo a Milanello a cui però ha preso parte tutto il gruppo. Poi Allegri ha parlato alla squadra nello spogliatoio
10/04 Silvio Baldini: dall’esordio in Toscana alla guida della Nazionale Under 21, una carriera tra promozioni e riconoscimenti
Primo Piano
Pietro MazzaraNon azzardatevi a non andare in Champions! Il gruppo è con Allegri. Modulo? Abbiamo capito
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Il cambio modulo la vera svolta per il finale di stagione? Allegri riflette così sull'ipotetico 4-3-3 del suo Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com