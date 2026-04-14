MN - Ekoku: "Gimenez, Nkunku e Fullkrug non hanno il livello per indossare la maglia del Milan"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Efoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Efoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu. Un estratto delle sue dichiarazioni sul Milan.

Giménez, Nkunku e Füllkrug insieme hanno 8 gol in 58 partite. Osimhen da solo farebbe meglio di questi tre messi insieme?

“La maglia del Milan pesa parecchio. Questi attaccanti forse non hanno il livello per indossarla, una maglia che è stata vestita da gente come van Basten e Savicevic in passato. Però un attaccante come Osimhen, nel suo prime, cambierebbe le prospettive dei rossoneri. Parliamo di un giocatore che attirerebbe tutto il centro dell’attenzione su di sé. Però credo debba essere circondato da compagni che lo mettano nelle condizioni giuste di segnare… senza questo, puoi essere il migliore ma non vai da nessuna parte.”