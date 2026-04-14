Gabbia, leader in campo e sui social. Il difensore richiama tutti alla compattezza

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L'assenza di Matteo Gabbia si è sentita non solo a livello tecnico, 6 delle 7 sconfitte rossonere sono arrivate senza il 46 in campo, ma anche a livello di leadership. Capitano senza fascia, ormai colonna portante dello spogliatoio rossonero, Matteo giorno dopo giorno ha conquistato la titolarità e la fiducia dei compagni, dei tifosi e dei diversi allenatori che si sono succeduti.

Pochi minuti fa, il centrale difensivo ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che ritrae una foto dell'allenamneto odierno, con una commento chiaro: "Tutti insieme". Un messaggio breve ma pieno di significato nel primo vero momento di difficoltà della squadra rossonera. Ricordiamo che Gabbia sta svolgendo già da settimana scorsa gli allenamenti in gruppo, tant'è che è stato convocato contro l'Udinese e, una volta ritrovato il ritmo partita, tornerà sicuramente a guidare la retroguardia del Milan.