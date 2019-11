Eranio: "Piatek non riesce ad essere determinante. Risente molto del momento negativo"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, entrando nel merito di Krzysztof Piatek, che finora sta deludendo: "Purtroppo in questo momento non riesce ad essere determinante. Anche quando aveva la possibilità di sbloccarsi non ha avuto buona sorte. Penso ad esempio a Torino quando ha avuto due palle per far gol. Risente molto probabilmente anche del momento negativo della squadra. Al tempo stesso il problema è acuito dal fatto che i giocatori del Milan non sono goleador".