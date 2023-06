Eranio su Berlusconi: "Una fortuna incontrarlo: eternamente grazie"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stefano Eranio si è espresso così in esclusiva a TMW su Silvio Berlusconi: "E' stata notizia molto brutta purtroppo da una settimana le voci sul suo conto non erano delle più confortanti. Ho trascorso cinque anni al Milan con lui alla presidenza e devo dire che come persona, se non non lo si conosceva non poteva capire come fosse grande in tutti i sensi. Dall'educazione all'attenzione per tutti. Era una persona perbene e capace di fare il suo lavoro. Devo dirgli eternamente grazie, è stata una fortuna averlo incontrato".

C'è un episodio che la lega in modo forte a Berlusconi?

"Avevo un rapporto molto particolare con lui: si fermava spesso con me e parlavamo molto di calcio. Anche negli anni dopo la mia partenza dal Milan quando mi vedeva mi diceva quale poteva essere la mia posizione in campo. Si parlava tanto davvero di tanti ricordando anche le grandi vittorie".

E' stato il presidente italiano più importante degli ultimi 35 anni?

"Sì, sono di parte ma è così. Ho avuto la fortuna di viverlo quotidianamente sul lavoro, ricordo la sua grandezza anche nella comunicazione e nel rapporto con chi era nell'azienda Milan. Ripeto, grazie per aver scelto me in un momento in cui il Milan era davvero grande".