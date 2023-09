Esordio Bartesaghi: è il più giovane a scendere in campo Serie A quest'anno

Un momento indelebile per Davide Bartesaghi, giovane difensore classe 2005 cresciuto nelle giovanili del Milan, che ieri ha esordito in prima squadra a soli 17 anni di età. Circa quindici minuti più recupero di una partita ancora aperta per il giovanissimo calciatore che, secondo i dati Opta, essendo nato il 29 dicembre 2005, è il più giovane a essere sceso in campo in questa edizione di Serie A.