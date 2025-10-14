Esordio di Gabbia in Nazionale rimandato ancora ma l'Italia batte Israele

In un clima surreale, a Udine, l'Italia ha raggiunto quantomeno gli spareggi per i Mondiali 2026 che si giocheranno l'estate prossima tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il risultato è stato raggiunto grazie alla vittoria per 3-0 su Israele a Udine. Dopo un primo tempo brutto, risolto nel recupero da un rigore di Mateo Retegui, nella ripresa gli Azzurri crescono di colpi e segnano altre due reti: un'altra di Retegui, molto bella, e nel finale con Gianluca Mancini sugli sviluppi di un corner.

Esordio in Nazionale rimandato ancora per Matteo Gabbia, centrale rossonero, che anche questa volta è rimasto in panchina per tutta la gara come era successo anche nelle precedenti convocazioni: sicuramente a novembre, se sarà riconfermato, con gli spareggi acquisiti e la qualificazione diretta praticamente irraggiungibile, potrà esserci il momento tanto sognato per il difensore milanista. Domani il 46 rossonero rientrerà a Milano e si metterà a disposizione di Allegri e del suo staff.