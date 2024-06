ESPN 100, Rafa Leao tra i trenta migliori attaccanti del mondo

Come ogni anno al termine della stagione ESPN.com ha diffuso la lista dei migliori 100 giocatori del mondo, suddivisi così: 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti. In tre categorie su quattro compaiono dei calciatori del Milan. Nello specifico in quella degli attaccnti c'è Rafael Leao al 14° posto. Di seguito si riporta la motivazione riportata sul sito statunitense.

"Perché è nella lista: I video delle "skills" di Leão su YouTube suggeriscono che sia uno dei giocatori più talentuosi al mondo, e non mentono. Tra i giocatori che lo precedono in questa lista, probabilmente si possono contare quelli che possono eguagliare o superare Leão in abilità tecnica su una mano. Aggiungendo la sua velocità pura, si ha un giocatore speciale. Può lasciare con la sensazione di volere di più perché non è prolifico come alcuni vorrebbero, anche se di solito segna circa 15 gol, tutti su azione. E nel 2023-24, è stato il primo in Serie A per il maggior numero di assist".

"Proiezione per il 2024-25: Leão ha firmato un nuovo contratto fino al 2028 la scorsa estate, anche se si dice che ci sia una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. È improbabile che si muova prima della prossima stagione, ma una prestazione dominante a Euro 2024 o nella prossima Champions League potrebbe cambiarne il futuro".