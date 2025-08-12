Estupinan e la maglia numero 2: "Al Milan lo ha indossato Cafu che ha speso parole molto belle sul mio conto. Ho deciso di rendergli omaggio così"

Estupinan e la maglia numero 2: "Al Milan lo ha indossato Cafu che ha speso parole molto belle sul mio conto. Ho deciso di rendergli omaggio così"
di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Pervis Estupinan in conferenza stampa:

Il senso di responsabilità dell'eredità di Theo? Lo hai sentito?
"Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo: qui ha lasciato il segno. Vorrei fargli i complimenti. Ora tocca a me, sono contentissimo e non vedo l'ora di occupare quella fascia. Lavorerò sodo per dimostrare a tutti di restituire al Milan la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l'ora di far gioire i tifosi. Cercherò di lavorare al meglio. Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili al Milan ed è uno dei miei obiettivi. Contento di vestire il numero 2 che ha vestito un giocatore importantissimo come Cafù".

Perché il numero 2?
"Tantissimi giocatori hanno vestito questo numero. Il motivo per cui l'ho scelta è stato perché ho sentito delle parole molto belle e motivanti di Cafù sul mio conto: ho deciso di rendergli omaggio così".
 