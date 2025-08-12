Estupinan e la maglia numero 2: "Al Milan lo ha indossato Cafu che ha speso parole molto belle sul mio conto. Ho deciso di rendergli omaggio così"
Queste le parole di Pervis Estupinan in conferenza stampa:
Il senso di responsabilità dell'eredità di Theo? Lo hai sentito?
"Sappiamo tutti che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo: qui ha lasciato il segno. Vorrei fargli i complimenti. Ora tocca a me, sono contentissimo e non vedo l'ora di occupare quella fascia. Lavorerò sodo per dimostrare a tutti di restituire al Milan la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l'ora di far gioire i tifosi. Cercherò di lavorare al meglio. Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili al Milan ed è uno dei miei obiettivi. Contento di vestire il numero 2 che ha vestito un giocatore importantissimo come Cafù".
Perché il numero 2?
"Tantissimi giocatori hanno vestito questo numero. Il motivo per cui l'ho scelta è stato perché ho sentito delle parole molto belle e motivanti di Cafù sul mio conto: ho deciso di rendergli omaggio così".
