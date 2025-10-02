Estupinan squalificato: Allegri è pronto a dare fiducia a Bartesaghi

di Lorenzo De Angelis

Contro la Juventus Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato per via del cartellino rosso rimediato domenica scorsa contro il Napoli. Un'assenza importante, alla quale il tecnico rossonero potrebbe fare fronte in diversi modi, anche se la soluzione sembrerebbe la più scontata. 

Allegri potrebbe anche spostare a sinistra Saelemaekers e dare spazio sulla fascia opposta al giovane Athekame, ma la sensazione è che il belga rimarrà lì dov'è, sulla destra, con Estupinan che verrà sostituito da Davide Bartesaghi, classe 2005, prodotto del settore giovanile del Milan, giocatore che il livornese ha voluto trattenere a tutti i costi in estate convinto che possa dare una mano alla causa rossonera. 