Al minuto 76 della sfida fra Galles e Danimarca, Simon Kjaer è uscito per infortunio a causa di un problema al flessore. Il capitano della Danimarca, nonché difensore centrale del Milan, è stato sostituito dal compagno di Nazionale, Joachim Andersen. Il Milan è in contatto con lo staff medico danese per monitorare le condizioni di Kjaer.