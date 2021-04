Euro 2020, la UEFA dirà sì all'allargamento delle rose: si passerà da 23 a 25 giocatori

La notizia è emersa ormai da giorni, con Roberto Mancini tra i protagonisti della mozione, e la UEFA dovrebbe dare l'ok il prossimo 19 aprile. La questione è quella relativa all'allargamento delle rose delle Nazionali per l'Europeo del prossimo giugno, con i giocatori che dovrebbe dunque passare da 23 a 25: : la motivazione sarebbe relativa sia alle tante partite ravvicinate che, soprattutto, per essere pronti in caso di contagi a torneo in corso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.