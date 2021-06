Euro 2020 - Ucraina, battuta la Svezia al 121': Shevchenko e Tassotti ai quarti di finale

Quando sembrava ormai prossima ai calci di rigore, la sfida tra Svezia e Ucraina si risolve a favore degli uomini di Shevchenko. La selezione allenata dall'ex leggenda rossonera, grazie a un gol al 121' di Dovbyk approva ai quarti di finale dove affronterà l'Inghilterra di Southgate. Un risultato storico per l'Ucraina che mai era arrivata così lontano in una rassegna europea e che, in un certo senso, è colorata anche un po' di rossonero grazie alla presenza dell'ex numero 7 del Milan ma anche di Tassotti e di Maldera.