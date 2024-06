Euro2024, colpo grosso della Slovacchia: battuto 1-0 il Belgio, annullati due gol a Lukaku

Colpo grosso alla Frankfurt Arena, dove la Slovacchia vince 1-0 contro il Belgio grazie alla rete nel primo tempo dell'attaccante Ivan Schranz, servito dall'ex rossonero Juraj Kucka. Sfida tutta italiana in panchina tra i due allenatori: Domenico Tedesco, alla guida dei “Diavoli Rossi” Contro Francesco Calzona ct degli slovacchi, protagonista insieme ai suoi ragazzi di una vittoria davvero importante per il percorso in questo Euro2024. Serata sfortunata per l'ex Inter e Roma, Lukaku, autore di una doppietta annullata dalla VAR e dal direttore di gara, il turco Umut Meler.