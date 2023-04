Euroderby: i prezzi dell'Inter sono molto più alti di quelli del Milan

MilanNews.it

Sono stati resi noti, sia per quel che riguarda il Milan che per quel che riguarda l'Inter, i prezzi dei biglietti per la doppia sfida valida per le semifinali di Champions League con andata in casa rossonera (10 maggio) e ritorno in casa nerazzurra (16 maggio).

Confrontando le due tabelle (FOTO in allegato), si può notare quanto i prezzi dei biglietti messi in vendita dall'Inter siano di gran lunga superiori a quelli del Milan.

Ad esempio: sia il primo blu che il primo verde costano 45 euro in più in casa nerazzurra (104 euro per il Milan, 149 euro per l'Inter), c'è una differenza di 20 euro a favore Inter sia sul secondo rosso centrale che sul secondo arancio centrale, di ben 30 euro nei settori del primo arancio.