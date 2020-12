Europa League: la Roma cerca primato, Milan e Napoli il pass

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il Milan, capolista in campionato, punta a chiudere il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League nella gara con il Celtic Glasgow, già eliminato. Ci prova anche il Napoli, mentre la Roma - già con il passaggio di turno conquistato - va a caccia del primato nel girone. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la squadra di Pioli guida il pronostico, a 1.32, si sale a 8.50 per il blitz dei biancoverdi a San Siro, il pareggio è a 5.75. Sicuri del successo milanista anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1. L'unica pecca fin qui della stagione del Milan è stata la sconfitta con il Lilla, con cui i rossoneri si giocano il primo posto nel Gruppo H: i francesi sono favoriti, a 1.75, il sorpasso del Milan e dunque il passaggio turno da leader è a 2.10. Il Napoli va in Olanda contro l'AZ Alkmaar e ha ottime chance di staccare il pass per i sedicesimi con un turno di anticipo. Per farlo, gli azzurri devono vincere e la strada è in discesa, con il successo a 1.80, la vittoria dei padroni di casa è a 4.25, il segno X vale 3.80. Il 95% degli scommettitori ha scelto il successo partenopeo. Con tre vittorie consecutive, gli uomini di Gattuso sono in vetta nel Gruppo F e favoriti per rimanerci: la vittoria del girone del Napoli si gioca a 1.40, per il primo posto della Real Sociedad si sale a 3.50. La Roma ospita lo Young Boys, una sfida che vale solo per la conquista del primo posto. Alla squadra di Fonseca basta un punto per passare come prima: il segno 1 è a 1.97, il pareggio a 3.60 e la vittoria ospite a 3.75. In Europa la Roma ha subito solo un gol, una solidità che potrebbe proseguire anche con gli svizzeri, la cui rete si gioca a 1.30. (ANSA).