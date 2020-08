Alle 16.30 avrebbe dovuto giocarsi la sfida tra Nõmme Kalju e Mura, valida per la qualificazione al secondo turno di qualificazione di Europa League. La gara non si giocherà per una positività al Covid fra gli estoni ed una fra gli sloveni. Il match è stato posticipato e la UEFA deciderà come comportarsi per il rinvio.