Ex Milan, Balotelli: "Tornare in Italia? Lo si capisce…"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presente in Turchia, all'Adana Demirspor, il futuro in Italia? Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, Mario Balotelli ha parlato anche della possibilità di tornare in Serie A: "Giocare qui era proprio una bella sfida. Ne ho accettate molte nella mia carriera e questa mi sta piacendo parecchio. I tifosi in Turchia sono molto leali, attaccati alla propria squadra. E ti trattano in modo fantastico. Montella? È bello essere allenati da lui, da piccolo lo vedevo in TV, ora può aiutarmi tanto e darmi consigli. Tornare in Italia? La volata finale è bellissima da seguire, anzitutto. Tornare? Si capisce dal sorriso (e sorride, ndr)".