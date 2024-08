Ex Milan, Gilardino: "La scelta di Dybala è uno spot per il calcio"

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - "I soldi non sono tutto. C'è la passione, il momento, l'emozione che un giocatore vive in una città. Quello che si sente il giocatore sono situazioni personali. Le devi vivere, le devi sentire. Devi avere emozioni fortissime e nella testa di Dybala è successo questo". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, commentando la decisione del giocatore della Roma di rinunciare alla maxi offerta dall'Arabia Saudita rimanendo in giallorosso. "Questa sua decisione è, ed è stata un bello spot per il calcio -ha aggiunto -. E' una bella cosa che un giocatore importante come lui abbia fatto una scelta del genere". (ANSA).