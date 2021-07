Ex Milan, Maxi Lopez si ritira: "Grazie a tutti è stato bellissimo"

Maxi Lopez, ex calciatore fra le altre anche del Milan, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. In carriera l’argentino ha vestito la maglia rossonera nella seconda parte della stagione 2011/2012 collezionando in totale 11 presenze e 2 reti sotto la guida di Massimiliano Allegri. Maxi Lopez ha ringraziato tutti con un post sui social, dicendo: “Grazie a tutti, è stato un bellissimo viaggio”.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u