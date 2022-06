Ex Milan, Oddo verso la riconferma sulla panchina del Padova

Come riportato dai colleghi di TMW, Massimo Oddo dovrebbe essere riconfermato sulla panchina del Padova. L’ex giocatore fra le altre anche del Milan, ora allenatore, siede sulla panchina dei veneti dallo scorso 24 febbraio 2022 quando ha sostituito l’esonerato Massimo Pavanel. Nonostante la finale playoff per salire in Serie B persa contro il Palermo, Oddo dovrebbe rimanere al timone dei biancoscudati per tentare l’assalto alla promozione in questa stagione che sta per partire.