Ex Milan, quattordici anni fa l'esordio in Serie A con gol di Alberto Paloschi

Sono passati quattordici anni dal 10 febbraio 2008, giorno in cui Alberto Paloschi esordì in Serie A con la maglia del Milan. A San Siro nell'incontro valido per la ventiduesima giornata i rossoneri ospitarono il Siena, che per più di un'ora riuscì a tenere il parziale fermo sullo 0-0. Al sessantatreesimo però Ancelotti inserì il classe '89, che in diciotto secondi riuscì a segnare il suo primo gol assoluto in Serie A risultando decisivo per la vittoria dei rossoneri. Paloschi al Milan collezionò nove presenze totali e quattro gol.