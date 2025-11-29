F. Galli: "Il corto muso la sa lunga: oggi il Milan può battere chiunque"
Filippo Galli, ex giocatore e dirigente del Milan, è intervenuto nel corso della trasmissione DAZN Bet Club e ha espresso la sua opinione sul momento dei rossoneri e di Max Allegri.
Le parole di Filippo Galli: "Credo che Allegri stia facendo la differenza, è andato a dare poche indicazioni ma oggi è la squadra che può battere chiunque. L'anno scorso il Milan poteva perdere contro chiunque, quest'anno invece c'è solidità, baricentro basso, giocatori che piano piano stanno credendo sempre di più nel progetto tecnico e quindi sono disposti anche a sacrificarsi nella fase difensiva, anche quelli che magari sono meno predisposti come indole. Allegri ha impattato in maniera notevole: il corto muso la sa lunga".
