F. Galli: "L'ingresso di Gabbia a Parma non era facile, un segnale importante"

Filippo Galli, intervenuto sul canale Twitch del Milan, ha parlato dell'ingresso di Matteo Gabbia a Parma: "Non era facile entrare in quel frangente, non aveva giocato granché dopo l'infortunio. E' un segnale importante, quando non giochi con continuità non è così facile. Bisogna sottolineare che la squadra è unita e ha voglia di raggiungere l'obiettivo. E' una cosa positiva".