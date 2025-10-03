F. Galli su Camarda: “Avanti così Francesco! Spero di vederlo presto al Milan”

Nella scorsa puntata di Radio Tv Serie A Filippo Galli ha speso bellissime parole per un ragazzo che personalmente ha conosciuto molto bene e molto da vicino, ovvero Francesco Camarda. In seguito al primo gol segnato in Serie A queste sono state le sue parole.

"Sono contento per Francesco, c'era un po' già il dibattito, chi diceva che si era sbagliata scelta, il Milan e l'agente, il ragazzo, la famiglia, che avevano sbagliato scelta in merito alla squadra perchè era una squadra a fondo classifica, perchè non si sapeva quanto minutaggio potesse avere per crescere. Io credo che Di Francesco sia ben saldo in sella e credo che sia un allenatore che possa aiutare un ragazzo come Camarda a crescere, a migliorare, a poter magari presto a tornare a casa nel Milan, dove è cresciuto. Ogni ragazzo poi ha la sua traiettoria, ha la propria bussola. I magneti spesso sono le figure adulte, i compagni di squadra che devono aiutare a tenere la bussola nella direzione giusta. Nel ragazzo non ho dubbi, sappiamo essere un ragazzo serio, posato, quindi poi sono sicuro che saprà prendere da tutte le figure adulte ciò che servirà a lui, quindi avanti così Francesco ".

Sul gol al Bologna: "Il gol che fa al Bologna è bello, il cross è forte, va a impattare la palla con decisione. Credo sia stata anche una liberazione per il ragazzo".