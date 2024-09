F. Galli sul primo Gabbia: "Aveva le caratteristiche che cercavamo nei difensori del futuro"

Il giocatore più popolare del Milan in questi giorni è senza dubbio Matteo Gabbia. Con il suo gol decisivo nel derby contro l'Inter, il centrale difensivo rossonero ha fatto definitivamente breccia nel cuore dei tifosi rossoneri che già avevano imparato ad apprezzarlo in campo da alcuni mesi, ovvero dal suo ritorno dal prestito al Villarreal. Da gennaio in avanti, infatti, il classe '99 è il difensore più continuo della rosa. Di Gabbia ha parlato Filippo Galli ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Fu suo ragazzo quando era Responsabile del Settore Giovanile del Diavolo.

Le parole di Filippo Galli sull'evoluzione in campo: "All'inizio era un centrocampista, dovemmo convincerlo noi ad arretrare in difesa e Matteo non la prese benissimo: ogni tanto si arrabbiava e faceva lanci di 50 metri per farci capire che non era soddisfatto (ride, ndr). Gabbia aveva le caratteristiche che cercavamo nei difensori del futuro. Già in quegli anni volevamo formare nelle squadre giovanili uno stile di gioco che prevedesse la costruzione dal basso, quindi con centrali dal piede educato e dalla personalità equilibrata. Matteo era il profilo perfetto"