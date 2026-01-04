F. Terracciano: "Il Milan mi ha insegnato tantissimo: sto crescendo e non ho la minima intenzione di fermarmi"

Il secondo giocatore più impiegato dalla Cremonese in questa prima metà di stagione è Filippo Terracciano, difensore classe 2003 arrivato in estate in prestito dal Milan. Il giocatore è stato subito investito dalla fiducia di Davide Nicola che ne ha fatto un perno della sua formazione, inserendolo sempre come braccetto nella difesa a tre: il tecnico è stato ampiamente ripagato dal giocatore che si è tolto anche la soddisfazione di qualche gol. Oggi, dopo la sconfitta contro la Fiorentina patita all'ultimo secondo, Terracciano è stato intervistato ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Quanto è importante il percorso extra per migliorare?

"Devo ringraziare tanto la Cremonese per la fiducia che mi ha dato fin da subito. Col mister e lo staff lavoriamo tanto, anche a livello individuale. Al Milan è stata una finestra che mi ha insegnato tantissimo, a livello umano e anche tecnico-tattico. Sono in un percorso di crescita e non ho la minima intenzione di fermarmi. Solo così posso raggiungere i risultati che voglio".