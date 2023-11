Fabregas sul Milan: "Rossoneri buona squadra, le partite di Champions si preparano da sole"

Interessante commento ai microfoni di Sky Sport da parte di Cesc Fabregas, ora allenatore del Como in Serie B. L'ex Arsenal, Chelsea e Barcellona si è concentrato sul momento della sua squadra, attualmente 4^ in classifica e reduce dalla bella vittoria per 2-1 in casa contro il Feralpisalò. Il tecnico spagnolo, che nel corso della sua lunga e vincente carriera, di partite come quella del Milan questa sera ne ha giocate parecchie, vincendo tutto quello che si poteva conquistare nel panorama calcistico mondiale, si è soffermato in particolare sulla partita contro il Lecco. Prima di salutare però, l'ex centrocampista spagnolo ha risposto anche a una domanda sull'imminente sfida di questa sera tra Milan e Borussia Dortmund, spiegando l'mportanza di queste notti europee, serate che non hanno bisogno di presentazioni ma solo di concentrazione e attenzione nella cura dei dettaglio, elementi che il Milan di Pioli dovrà fare diventare una propria caratteristica anche in campionato.

Le parole di Fabregas sul Milan: "I rossoneri sono una buona squadra con molti giocatori giovani e forti e con altri punti di forza rappresentati dai più esperti come Giroud e Kjaer. Le partite di Champions League si preparano da sole, non hanno bisogno di molte parole. Secondo me il Milan può fare bene, ma il Borussia Dortmund ha esperienza e talento".