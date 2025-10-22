Fake news sullo stop a Marinelli e Abisso: non erano previsti nel prossimo turno di campionato

vedi letture

Si è diffusa nelle ultime ore la notizia secondo cui Livio Marinelli, arbitro di Milan-Fiorentina, e il VAR Rosario Abisso non fossero stati designati per 'punizione' per la ottava giornata di campionato. Secondo Franco Ordine, giornalista, non è così: "Marinelli e Abisso non erano previsti per questo turno dí campionato: nessuna sospensione. Fonte Can".

NON SE NE ESCE...

Santiago Gimenez è finito nell’occhio del ciclone. Ma non per un gol sbagliato o una partita insufficiente, bensì per aver accentuato (accentuato, non simulato. Vanno usati i termini giusti) dopo essere stato colpito al volto da Parisi durante Milan-Fiorentina, nell’episodio tanto discusso che poi ha portato al rigore per i rossoneri dopo un’OFR di Marinelli suggerita dal VAR Abisso.

Rocchi, che negli anni ha sempre voluto sottolineare come gli arbitri valutano l’episodio in sé e non quello che succede dopo, viene raccontato da diversi organi d’informazione furioso e contrariato per la reazione del messicano al tocco al volto di Parisi. Tocco, che ripetiamo ancora, c’è stato. Poi è logico e lapalissiano constatare che la scenetta successiva è stata sicuramente esagerata, ma qui entriamo in un altro discorso. Dopo che in Milan-Bologna, fortunatamente per Rocchi finita 1-0 per i rossoneri, sia arbitro che VAR hanno completamente ignorato un rigore enorme su Nkunku solo perché il francese, dopo essere stato scaraventato a terra da Lucumì, è tornato a giocare, i calciatori allora cosa possono pensare? Meglio continuare come se non fosse successo nulla oppure è necessario utilizzare mezzucci per richiamare l’attenzione di arbitri e varisti disattenti? Non se ne esce.