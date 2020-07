Intervenuto a TMW Radio, Gianluca Falsini, ex difensore, ha parlato delle offerte ricevute per Ibra: "Monza è il sogno di Berlusconi per andare a sfidare a San Siro il suo Milan... Pensate che tra Bologna, Monza e Milan a gennaio l'offerta migliore che ha avuto Ibrahimovic gliel'aveva data proprio il Monza. Non ce lo vedo a giocare in B in futuro, ma mai dire mai".