Fantalgotirmo: la matematica al servizio del fantacalcio

Confermarsi al top è sempre difficile e, così come il Milan partirà con tutti i riflettori puntati addosso, anche tanti fantallenatori sono chiamati a dar seguito ai titoli conquistate nelle rispettive leghe. Ma se per i rossoneri gli alleati sono il duro lavoro e qualche colpo di mercato, per gli amanti del fantacalcio arriva in soccorso la matematica grazie al Fantalgoritmo.

Immaginate se qualche anno fa, dopo le prime due disastrose giornate con Giampaolo in panchina, ci fosse stato qualcuno o qualcosa che vi dicesse quanto pagare al fantacalcio Theo Hernandez, che non era la riserva di Strinic e Rodrgiguez. O se a inizio anni 2000 ci fosse stato un modo per non strapagare Ricardo Oliveira, puntando invece sul giovane Kakà. O se ci fosse un modo per capire se puntare su Guroud oppure Origi, senza spendere troppi crediti.

Oggi una soluzione c’è, e si chiama Fantalgoritmo. Si tratta infatti di un programma che funziona per tutta la stagione fantacalcistica e aiuta i fantallenatori sia durante l’asta che durante tutto l’anno. Nella fase di asta, l’algoritmo calcola i prezzi di ogni giocatore in base a partecipanti, slot liberi e crediti disponibili, indicando i tetti massima di spesa per aver la migliore squadra possibile. Durante l’anno, invece, il Fantalgoritmo, giornata per giornata, fornisce dei consigli fantacalcio su quali sono i giocatori con la maggiore probabilità di fare un punteggio alto.

Giovanni, uno dei due founders, racconta: “Ero stanco di farmi prendere in giro dai miei amici,

così ho iniziato a studiare numeri e statistiche, e sono arrivato a una conclusione: il fantacalcio non è solo fortuna. Abbiamo sviluppato così il Fantalgoritmo, lo abbiamo testato e abbiamo cominciato a raccogliere i primi risultati… e i primi premi!”.

E, ancora una volta, sono i numeri a parlare: gli allenatori che si sono avvalsi del Fantalgoritmo hanno centrato nel 76% dei casi i primi 3 posti nelle loro leghe e hanno ottenuto più del 50% delle vittorie nel campionato. Numeri da capogiro, che il team di Fantalgoritmo punta a incrementare stagione dopo stagione.

“Dopo un anno di rodaggio - spiega Mariano, co-founder di Fantalgoritmo - siamo pronti a confermarci e a migliorare i nostri numeri. L’obiettivo è quello di diventare sempre più omnichannel, costruire una community di fantallenatori solida e ambiziosa e, ovviamente, puntare sempre più in alto”. Continua Giovanni: “La nostra sfida quotidiana è quella di avvicinarci sempre di più ai fantallenatori e alle fantallenatrici di tutta Italia. Cerchiamo di entrare nelle loro teste, chiedendoci di cosa avrebbero bisogno e di come, grazie alla matematica, possiamo aiutarli.

Non un gestionale, non un portale di consigli: un vero e proprio modello matematico al servizio dei fantallenatori.

Vuoi saperne di più sul Fantalgoritmo? Visita il sito www.fantalgoritmo.it