Ferrara: "Questa vittoria dà un’iniezione di fiducia importante a tutto l’ambiente e all’allenatore perché hai battuto i campioni d’Italia”

Ciro Ferrara ha commentato a DAZN la grande vittoria del Milan contro il Napoli. Le sue parole:

Si può fare un paragone tra questo Milan ed il Napoli dell’anno scorso?

“La connessione viene abbastanza facile per quello che era stato l’inizio dello scorso anno: sconfitta del Napoli a Verona e sconfitta del Milan col Cremona. Non sempre le stagioni possono svolgersi in questa maniera. Vediamo, è ancora molto presto. Ma questa vittoria dà un’iniezione di fiducia importante a tutto l’ambiente e all’allenatore perché hai battuto i campioni d’Italia”.