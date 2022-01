FIFA Puskas Award, svelati i tre gol più belli: Lamela, Schick e Taremi si contendono il premio

Sono stati annunciati i finalisti del FIFA Puskás Award. La cerimonia di premiazione virtuale sarà trasmessa in diretta dalla sede della FIFA a Zurigo il prossimo 17 gennaio. Questo premio viene assegnato al giocatore che ha segnato il gol esteticamente più bello dell'anno appena terminato, indipendentemente dalla competizione in cui si è svolto, dal sesso e dalla nazionalità del giocatore.

Chi succederà a Son Heung-min? Erano ben undici i gol in gara, ne sono rimasti tre:

Érik Lamela (ARG) – Arsenal-Tottenham (Premier League, 14 marzo 2021)

Patrik Schick (CZE) – Repubblica Ceca-Scozia (EURO 2020, 14 giugno 2021)

Mehdi Taremi (IRN) – Chelsea-Porto (Champions League, 13 aprile 2021)

Domani (mercoledì 5 gennaio), la FIFA annuncerà i tre nominati per il miglior portiere femminile e il miglior portiere maschile. Seguirà giovedì 6 gennaio l'annuncio dei tre finalisti nominati per The Best FIFA Women's Coach e The Best FIFA Men's Coach. Infine, venerdì 7 gennaio, saranno svelati i tre finalisti per il The Best FIFA Women's Player e il The Best FIFA Men's Player.