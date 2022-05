Financial Times - Milan, Investcorp si tira indietro dopo sei mesi di trattative con Elliott

Stando a quanto riportato dal Financial Times Investcorp è uscita dalla corsa per l'acquisto del Milan, lasciando il fondo concorrente RedBird come principale contendente per l'acquisizione del club rossonero

Il fondo del Bahrein ha deciso di sospendere le trattative con Elliott dopo che non è stato in grado di raggiungere un accordo nell'arco di sei mesi di dialogo e trattative, hanno dichiarato due persone direttamente a conoscenza della questione. Il motivo del fallimento delle trattative non è ancora chiaro. Investcorp ed Elliott hanno rifiutato di commentare, conclude il Financial Times.