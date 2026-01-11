FIO-MIL (1-1): l'ha ripresa Nkunku su assist di Fofana
Proprio come successo contro il Genoa, anche oggi il Milan da situazione di svantaggio è riuscito a riprendere la partita poco prima del novantesimo minuto. Christopher Nkunku, su assist di Fofana, ha spaccato la porta superando de Gea e riportando il risultato in parità.
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp. Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
