Fiorentina, i 24 convocati per il Milan: c'è Moise Kean

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:12News
di Francesco Finulli

Domani si gioca Milan-Fiorentina: la settima giornata del campionato di Serie A Enilive si disputerà a San Siro alle ore 20.45. La formazione Viola di mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei 24 convocati, tra i quali rientra anche l'attaccante azzurro Moise Kean come anche il centrale croato Marin Pongracic. Tutti i calciatori:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SABIRI Abdelhamid

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia