Fiorentina, i 24 convocati per il Milan: c'è Moise Kean
Domani si gioca Milan-Fiorentina: la settima giornata del campionato di Serie A Enilive si disputerà a San Siro alle ore 20.45. La formazione Viola di mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei 24 convocati, tra i quali rientra anche l'attaccante azzurro Moise Kean come anche il centrale croato Marin Pongracic. Tutti i calciatori:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SABIRI Abdelhamid
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
