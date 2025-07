Fiorentina, il dg Ferrari conferma l'addio di Terracciano: "Vogliamo salutare e ringraziare un ragazzo eccezionale come Pietro"

Prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, Alessandro Ferrari, dg del club viola, ha fatto una breve introduzione nella quale ha anche confermato l'addio di Pietro Terracciano: "Iniziamo questo nuovo anno. Prima di introdurre Stefano Pioli volevo salutare e ringraziare anche a nome della famiglia Commisso un ragazzo eccezionale come Pietro Terracciano. Oggi c'è il nuovo mister che conosco e che conoscete bene tutti. E' stato bellissimo sentire da parte sua il desiderio e la voglia di voler venire qua. Non abbiamo mai messo in dubbio la situazione anzi siamo sempre stati convinti della scelta e così non solo noi ma anche il mister. Oggi è il suo giorno" riporta firenzeviola.it.

Il futuro di Pietro Terracciano sarà al Milan e prenderà il posto di Marco Sportiello che tornerà all'Atalanta. Il giocatore è atteso oggi pomeriggio nella sede rossonera di via Aldo Rossi per firmare il contratto biennale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2027.