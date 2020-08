Fiorentina, in dirittura d'arrivo la trattativa con l'Empoli per Ricci

"Il play Ricci il primo colpo". Questo il titolo di apertura de La Nazione nella prima pagina della sezione sportiva in edicola questa mattina sulla Fiorentina. La trattativa con l'Empoli in dirittura d'arrivo, viva anche la pista che porta a Nainggolan. Ci sono conferme per il prestito del centrocampista classe 2001. Intanto Ghezzal - si legge - rimane fino al 2022.