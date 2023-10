Fiorentina, Italiano: "Per il ruolo di Quarta mi sono ispirato a Milan-Steaua 4-0"

Mister Vincenzo Italiano, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la vittoria della sua Fiorentina contro il Cagliari.

Per la libertà di manovra di Quarta è vero che si è ispirato a Milan-Steaua 4-0, finale di Coppa dei Campioni dell'89?

"È vero. Quarta ha libertà di andare in zone di campo dove se manca qualcuno per farci venire fuori lui si deve andare a inserire. Se sei questo, qualsiasi allenatore non può far altro che farti i complimenti e darti tutta la fiducia del mondo. Sono contento della sua crescita, Quarta ha ampi margini per migliorare ancora".