Fiorentina, l'ex obiettivo rossonero Milenkovic verso il West Ham. Torna Nastasic

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Mancano solo pochi dettagli per la cessione di Nikola Milenkovic dalla Fiorentina al West Ham. Il difensore serbo classe '97 arrivato nella squadra viola dal Partizan Belgrado e in scadenza il prossimo giugno aveva manifestato da tempo l'intenzione di cambiare aria dopo quattro anni: la trattativa dovrebbe definirsi per circa 16 milioni di euro. Sempre nelle prossime ore il club viola ufficializzerà il ritorno del difensore serbo Matija Nastasic: l'operazione con lo Schalke 04 dovrebbe sbloccarsi a poco meno di 3 milioni, con un contratto di 4 anni per il giocatore. Intanto la Fiorentina continua a lavorare sul rinnovo del corteggiatissimo Dusan Vlahovic finito nel mirino anche dell'Atletico Madrid oltreché di Inter e Tottenham: i contatti con il suo entourage sono costanti, l'obiettivo è ottenere quanto prima la firma dell'attaccante sul nuovo accordo fino al 2026 con robusto aumento dell'ingaggio e una clausola intorno ai 70 milioni. E domani sarà il giorno della presentazione di Nico Gonzalez, il colpo più caro della storia viola (29 milioni comprensivi di bonus sborsati allo Stoccarda): l'esterno argentino fresco vincitore della Coppa America sarà presentato alle 17 da dg Barone e dal ds Pradè al Circolo Canottieri, nei pressi del Ponte Vecchio. Finora unico acquisto estivo della Fiorentina, Gonzalez si appresta a debuttare venerdì prossimo per il primo impegno ufficiale della stagione, la partita di Coppa Italia contro il Cosenza in programma al Franchi alle 21 con diretta su Italia 1. (ANSA).